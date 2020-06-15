Пробное ВНО онлайн откладывается. Наплыв участников перегрузил сервера

Пробное внешнее независимое тестирование перегрузило сайты украинской и региональных центров оценивания качества образования.

По состоянию на 13.30 они не доступны из-за посетителей, которые пытаются пройти пробное ЗНО онлайн по украинскому языку и литературе.

— Только количество посетителей уменьшится — сайты возобновят свою работу, — заявили в Центре оценивания качества образования.

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Как пройти пробное ВНО 2020 онлайн

В Центре советуют загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы к сервису определения результатов участники могут до 18.00 19 июня.

Если не удается зайти в личные кабинеты участников пробного ВНО, тетрадь можно будет скачать и воспользоваться сервисом определения результатов на сайте Центра оценивания качества образования.

Вернут деньги за пробное ВНО

Пробное ВНО не бесплатно — за тестирование по одному предмету нужно заплатить от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

Президент Владимир Зеленский, дал поручение вернуть деньги, тем кто не смог пройти тестовое ВНО 2020 онлайн.

Подробную информацию о возврате средств участникам разместят на сайтах МОН и Центра оценивания качества образования после официального согласования.

Отменил пробное ВНО Кабмин 13 июня. Все из-за ухудшения показателей количества случаев коронавируса в Украине.

Источник: УЦОЯО