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Факты / Украина / Политика

Стерненка суд отправил под домашний арест

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненка.

Следующие 60 дней он проведет под круглосуточным домашним арестом.

Согласно материалам дела, Сергея Стерненка обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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В частности, суд критично воспринял аргументы стороны защиты о том, насколько правомерным было убийство одного из нападавших и было ли это самозащитой со стороны активиста.

Сергей Стерненко уже прокомментировал такое решение суда в своем Facebook. По его словам, придерживаться домашнего ареста в таком виде, как он подается в документах, просто невозможно.

— Домашний арест по адресу прописки — в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве! — написал активист.

Стерненка суд отправил под домашний арест

Дело Стерненко

Сергей Стерненко — активист, в 2014-2017 годах возглавлял Правый сектор в Одесской области. Сейчас является руководителем общественной организации Небайдужі.

Неоднократно подвергался нападениям со стороны неизвестных лиц: только за первую половину 2018 на активиста нападали трижды.

В материалы дела попало третье нападение, которое состоялось 24 мая. На Стерненка набросились двое мужчин, после чего он получил серьезный ушиб головы и повредил руку. Один из нападавших не успел убежать и погиб в результате ножевого ранения в живот.

Стерненко уверяет, что действовал в рамках права на самозащиту, однако результаты экспертизы, которые появились в доступе у некоторых политиков и общественных деятелей, доказывают, что активист гнался за своим нападающим, когда тот уже не угрожал его жизни.

Фото: Сергій Стерненко

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