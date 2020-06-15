Меру пресечения активисту Сергею Стерненко Шевченковский районный суд Киева продолжает избирать 15 июня.

12 июня были заслушаны показания народных депутатов Верховной Рады, которых вызвала защита Стерненко. На этом же заседании суд отказал адвокатам активиста в отводе прокурора Николая Бозовуляка и судьи Владимира Бугиля. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Утром 15 июня под здание суда привезли представителей полиции и Нацгвардии. 12 июня во время избрания меры пресечения Стерненко дважды в течение дня произошли столкновения.

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Сегодня всех поклонников активиста на входе во двор суда обыскивали правоохранители.























Стерненко продолжают избирать меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 6 фотографий

Трансляция рассмотрения меры пресечения Стерненко:

Дело Стерненко

Бывший лидер одесской ячейки Правого сектора Стерненко пережил три нападения на себя в 2018 году.

Во время последнего нападения активист смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Второй нападающий Андрей Исайкул бежал из Украины.

Подсудимый утверждает, что смерть Кузнецова наступила в результате самозащиты, однако 11 июня Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве.

Стерненко подозревают в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 УК (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).















Стерненко продолжают избирать меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 4 фотографии

Фото: Факты ICTV