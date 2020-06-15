В Киеве 53 новых случая коронавируса и рекорд по количеству тестов ПЦР

В Киеве 15 июня статистика коронавируса увеличилась на 53 новых случаев.
За минувшие сутки умерло двое людей. Всего в Киеве уже 3 956 подтвержденных случая заболевания Covid-19.
Заболели трое медиков, заявил мэр Виталий Кличко.
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Заболели:
- 21 женщина в возрасте от 36 в 76 лет;
- 3 девочек в возрасте 4, 5, 6 лет;
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет;
- 2 мальчиков в возрасте 5 и 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали пять пациентов. Другие находятся на самоизоляции.
ПЦР-тесты в Киеве
В столице делают 85 ПЦР-тестов на 100 тыс. населения. Это самый большой показатель в Украине.
— Из всех сделанных тестов на выявление коронавируса не более 5% оказываются положительными. В целом же тем, кто заболел, делают два теста. Первый — для выявления болезни, и второй — когда человек клинически выздоровел, — пояснил Кличко.
Для сравнения, Covid-19 в Киеве 14 июня обнаружили в 66 человек.
Коронавирус в Украине
Всего в Украине 31 810 случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 обнаружили в 656 человек.
Три факта о коронавирусе 15 июня:
- вылечились — 14 253 человека;
- умерло 901 человек:
- на аппаратах ИВЛ 318 пациентов.
По состоянию на утро 15 июня поступило 753 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с началу 2020 года поступило 72 129 таких сообщений.