14 июня в Одесской области умерла спортсменка Екатерина Катющева, которая получила тепловой удар во время ультрамарафона Ультра-Трейл Куяльник.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

По его словам, девушка умерла от инсульта.

— Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов, – написал он.

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13 июня в Одесской области прошли спортивные соревнования Ультра-Трейл Куяльник. Во время ультрамарафона пропала Екатерина Катющева.

О исчезновении сообщила спортсменка, которая бежала за ней, но не обнаружила Катющеву на финише.

Девушку искали сотни волонтеров, участников ультрамарафона, полицейские и кинологи. Катющеву нашли спустя восемь часов благодаря сигналу мобильного телефона.

Спортсменка находилась в тяжелом состоянии и была госпитализирована. Ей сделали МРТ и кардиограмму, ввели глюкозу и перевели в реанимацию. После ее состояние оценили, как стабильное, но вечером 14 июня ей стало плохо и девушка умерла.

Екатерина Катющева — мастер спорта по легкой атлетике, член сборной Украины по суточному бегу с результатом 201 км, многоразовая участница ультрамарафонов на 50-100 км, победительница соревнований Железный человек 2019 среди женщин и второе место в абсолюте.

Фото: Игорь Мишко