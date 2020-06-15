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Факты / Украина / Общество

В Украине за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса

По состоянию на 15 июня 2020 года в Украине зафиксировали 31 810 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию обнаружили у 656 человек.

Вылечились от коронавируса 14 253 человека. За последние сутки выздоровел 171 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умер 901 пациент. За последние сутки – 12 летальных случаев.

Всего в Украине 497 284 образцов исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение коронавируса по областям:

  • Винницкая область — 1 423 случая;
  • Волынская область — 1 438 случаев;
  • Днепропетровская область — 998 случаев;
  • Донецкая область — 334 случая;
  • Житомирская область — 1 087 случаев;
  • Закарпатская область — 1 680 случаев;
  • Запорожская область — 529 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 766 случаев;
  • Кировоградская область — 586 случаев;
  • г. Киев — 3 957 случаев;
  • Киевская область — 2 024 случая;
  • Львовская область — 2 933 случая;
  • Луганская область — 57 случаев;
  • Николаевская область — 321 случай;
  • Одесская область — 1 117 случаев;
  • Полтавская область — 278 случаев;
  • Ровенская область — 2 369 случаев;
  • Сумская область — 227 случаев;
  • Тернопольская область — 1 467 случаев;
  • Харьковская область — 1 542 случая;
  • Херсонская область — 183 случая;
  • Хмельницкая область — 559 случаев;
  • Черновицкая область — 3 959 случаев;
  • Черкасская область — 552 случая;
  • Черниговская область — 424 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

коронавірус 15 червня

Коронавирусом заболели 2 350 детей и 5 537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек. К аппарату ИВЛ подключения нуждались 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.

По состоянию на утро 15 июня в Центр поступило 753 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на Covid-19.

14 июня в Украине было зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки было 648 новых случаев. Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациента полностью выздоровели.

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