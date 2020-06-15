По состоянию на 15 июня 2020 года в Украине зафиксировали 31 810 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию обнаружили у 656 человек.

Вылечились от коронавируса 14 253 человека. За последние сутки выздоровел 171 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умер 901 пациент. За последние сутки – 12 летальных случаев.

Всего в Украине 497 284 образцов исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.

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Распространение коронавируса по областям:

Винницкая область — 1 423 случая;

Волынская область — 1 438 случаев;

Днепропетровская область — 998 случаев;

Донецкая область — 334 случая;

Житомирская область — 1 087 случаев;

Закарпатская область — 1 680 случаев;

Запорожская область — 529 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 766 случаев;

Кировоградская область — 586 случаев;

г. Киев — 3 957 случаев;

Киевская область — 2 024 случая;

Львовская область — 2 933 случая;

Луганская область — 57 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1 117 случаев;

Полтавская область — 278 случаев;

Ровенская область — 2 369 случаев;

Сумская область — 227 случаев;

Тернопольская область — 1 467 случаев;

Харьковская область — 1 542 случая;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 559 случаев;

Черновицкая область — 3 959 случаев;

Черкасская область — 552 случая;

Черниговская область — 424 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Коронавирусом заболели 2 350 детей и 5 537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек. К аппарату ИВЛ подключения нуждались 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.

По состоянию на утро 15 июня в Центр поступило 753 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на Covid-19.

14 июня в Украине было зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки было 648 новых случаев. Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациента полностью выздоровели.