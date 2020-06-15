По состоянию на 15 июня 2020 года в Украине зафиксировали 31 810 случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию обнаружили у 656 человек.
Вылечились от коронавируса 14 253 человека. За последние сутки выздоровел 171 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умер 901 пациент. За последние сутки – 12 летальных случаев.
Всего в Украине 497 284 образцов исследованы методом ПЦР и 81 168 образцов — методом ИФА.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Распространение коронавируса по областям:
- Винницкая область — 1 423 случая;
- Волынская область — 1 438 случаев;
- Днепропетровская область — 998 случаев;
- Донецкая область — 334 случая;
- Житомирская область — 1 087 случаев;
- Закарпатская область — 1 680 случаев;
- Запорожская область — 529 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 766 случаев;
- Кировоградская область — 586 случаев;
- г. Киев — 3 957 случаев;
- Киевская область — 2 024 случая;
- Львовская область — 2 933 случая;
- Луганская область — 57 случаев;
- Николаевская область — 321 случай;
- Одесская область — 1 117 случаев;
- Полтавская область — 278 случаев;
- Ровенская область — 2 369 случаев;
- Сумская область — 227 случаев;
- Тернопольская область — 1 467 случаев;
- Харьковская область — 1 542 случая;
- Херсонская область — 183 случая;
- Хмельницкая область — 559 случаев;
- Черновицкая область — 3 959 случаев;
- Черкасская область — 552 случая;
- Черниговская область — 424 случая.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
Коронавирусом заболели 2 350 детей и 5 537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человек. К аппарату ИВЛ подключения нуждались 318 пациентов. 22 767 больных находились на амбулаторном лечении.
По состоянию на утро 15 июня в Центр поступило 753 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на Covid-19.
14 июня в Украине было зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки было 648 новых случаев. Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациента полностью выздоровели.