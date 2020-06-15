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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Она вырастет точно не на 500 грн – Лазебная о повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата вырастет более чем на 500 грн во втором полугодии 2020 года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно, — сказала она.

По ее словам, сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на Украину.

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По состоянию на 15 июня минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц. Последнее повышение произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13% — 550 грн.

Также с 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.

Источник: Интерфакс-Украина

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