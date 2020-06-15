Утреннее пленарное заседание Верховной Рады 16 июня традиционно начнется в 10.00 и продлится два часа. Затем будут брифинги представителей фракций и нардепов, а на 16.00 запланировано вечернее заседание.

Прежде всего народные избранники планируют внести в повестку дня законопроект О народовластии через всеукраинский референдум и документ, которым предлагается продлить до 1 января 2021 года действие закона относительно лечения коронавирусной болезни.

Во втором чтении парламент рассмотрит изменения в Хозяйственный кодекс, касающиеся недопущения начисления штрафов по кредитам в период действия карантина, а также законопроект о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

В первом — изменения в закон О воинской обязанности и военной службе, проект закона о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей, а также об электронных коммуникациях.

Нардепы также рассмотрят совершенствование порядка назначения и увольнения от должностей членов Кабинета министров, если проголосуют за внесение этого вопроса в повестку дня.

Порядок денний Ради 16.06.2020

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Во время Согласительного совета 15 июня спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на текущей пленарной неделе Верховная Рада, ориентировочно, в четверг, 18 июня, рассмотрит законопроект №3612 О народовластии через всеукраинский референдум, определенный президентом как неотложный.

Среди других документов он назвал законопроект о помощи креативным индустриям (№3377), кадровые вопросы и принятие доработанной программы Кабмина.

Программу действий правительство подало еще в апреле, но в сессионный зал она не попала — профильные комитеты отправили документ на доработку. Вторая попытка — 4 июня — тоже была неудачной.