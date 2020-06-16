16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.

Также высокий суточный прирост фиксируется в Ровенской и Волынской областях — 104 и 61 соответственно.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За сутки в Украине было проведено 16 486 тестов на коронавирус. Из них 9 486 методом ПЛР и 7 097 методом ИФА.

Всего проведенных исследований методом ПЦР — 507 251, методом ИФА — 89 358.

В госпитализации нуждались 9 215 человек, 319 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении — 23 261 больной.

В общем коронавирусом заболели 2 402 ребенка и 5 600 медиков.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Распространение по областям:

Винницкая область — 1 455 случаев;

Волынская область — 1 499 случаев;

Днепропетровская область — 1 004 случаи;

Донецкая область — 338 случаев;

Житомирская область — 1 101 случай;

Закарпатская область — 1 726 случаев;

Запорожская область — 531 случай;

Ивано-Франковская область — 1 809 случаев;

Кировоградская область — 590 случаев;

г. Киев — 3 985 случаев;

Киевская область — 2 049 случаев;

Львовская область — 3 072 случаи;

Луганская область — 60 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1 133 случая;

Полтавская область — 279 случаев;

Ровенская область — 2 473 случая;

Сумская область — 228 случаев;

Тернопольская область — 1 483 случая;

Харьковская область — 1 595 случаев;

Херсонская область — 183 случая;

Хмельницкая область — 560 случаев;

Черновицкая область — 4 013 случаев;

Черкасская область — 562 случая;

Черниговская область — 427 случаев.

Больше всего придерживаются самоизоляции во Львове — 42,14%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 39,89% и Черновцы — 38,27%. Также в пятерку входят Киев — 36,23% и Луцк — 34,88%.

По состоянию на 15 июня коронавирус в Украине обнаружили у 31 810 человек.

За сутки прирост составил 656 пациентов и 12 смертей. 171 человек победил коронавирус.