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Факты / Украина

666 за сутки: заболеваемость Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.

Также высокий суточный прирост фиксируется в Ровенской и Волынской областях — 104 и 61 соответственно.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За сутки в Украине было проведено 16 486 тестов на коронавирус. Из них 9 486 методом ПЛР и 7 097 методом ИФА.

Всего проведенных исследований методом ПЦР — 507 251, методом ИФА — 89 358.

В госпитализации нуждались 9 215 человек, 319 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении — 23 261 больной.

В общем коронавирусом заболели 2 402 ребенка и 5 600 медиков.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Распространение по областям:

  • Винницкая область — 1 455 случаев;
  • Волынская область — 1 499 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 004 случаи;
  • Донецкая область — 338 случаев;
  • Житомирская область — 1 101 случай;
  • Закарпатская область — 1 726 случаев;
  • Запорожская область — 531 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1 809 случаев;
  • Кировоградская область — 590 случаев;
  • г. Киев — 3 985 случаев;
  • Киевская область — 2 049 случаев;
  • Львовская область — 3 072 случаи;
  • Луганская область — 60 случаев;
  • Николаевская область — 321 случай;
  • Одесская область — 1 133 случая;
  • Полтавская область — 279 случаев;
  • Ровенская область — 2 473 случая;
  • Сумская область — 228 случаев;
  • Тернопольская область — 1 483 случая;
  • Харьковская область — 1 595 случаев;
  • Херсонская область — 183 случая;
  • Хмельницкая область — 560 случаев;
  • Черновицкая область — 4 013 случаев;
  • Черкасская область — 562 случая;
  • Черниговская область — 427 случаев.

Больше всего придерживаются самоизоляции во Львове — 42,14%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 39,89% и Черновцы — 38,27%. Также в пятерку входят Киев — 36,23% и Луцк — 34,88%.

По состоянию на 15 июня коронавирус в Украине обнаружили у 31 810 человек.

За сутки прирост составил 656 пациентов и 12 смертей. 171 человек победил коронавирус.

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