16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.
Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.
Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 139 пациентов.
Также высокий суточный прирост фиксируется в Ровенской и Волынской областях — 104 и 61 соответственно.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
За сутки в Украине было проведено 16 486 тестов на коронавирус. Из них 9 486 методом ПЛР и 7 097 методом ИФА.
Всего проведенных исследований методом ПЦР — 507 251, методом ИФА — 89 358.
В госпитализации нуждались 9 215 человек, 319 пациентов были подключены к аппарату ИВЛ. На амбулаторном лечении — 23 261 больной.
В общем коронавирусом заболели 2 402 ребенка и 5 600 медиков.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Распространение по областям:
- Винницкая область — 1 455 случаев;
- Волынская область — 1 499 случаев;
- Днепропетровская область — 1 004 случаи;
- Донецкая область — 338 случаев;
- Житомирская область — 1 101 случай;
- Закарпатская область — 1 726 случаев;
- Запорожская область — 531 случай;
- Ивано-Франковская область — 1 809 случаев;
- Кировоградская область — 590 случаев;
- г. Киев — 3 985 случаев;
- Киевская область — 2 049 случаев;
- Львовская область — 3 072 случаи;
- Луганская область — 60 случаев;
- Николаевская область — 321 случай;
- Одесская область — 1 133 случая;
- Полтавская область — 279 случаев;
- Ровенская область — 2 473 случая;
- Сумская область — 228 случаев;
- Тернопольская область — 1 483 случая;
- Харьковская область — 1 595 случаев;
- Херсонская область — 183 случая;
- Хмельницкая область — 560 случаев;
- Черновицкая область — 4 013 случаев;
- Черкасская область — 562 случая;
- Черниговская область — 427 случаев.
Больше всего придерживаются самоизоляции во Львове — 42,14%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 39,89% и Черновцы — 38,27%. Также в пятерку входят Киев — 36,23% и Луцк — 34,88%.
По состоянию на 15 июня коронавирус в Украине обнаружили у 31 810 человек.
За сутки прирост составил 656 пациентов и 12 смертей. 171 человек победил коронавирус.