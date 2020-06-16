Международный аэропорт Киев отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы.

Причиной стало продление карантина в Киеве.

Соответствующее сообщение аэропорт разместил на своей странице в Facebook.

— Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина из-за Covid-19 в Киеве.

Читайте: Спроса нет — Рябикин о возобновлении авиасообщения в Украине

Аэропорт просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Возобновление авиаперелетов

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

Наших граждан готовы принимать Великобритания (карантин 14 дней), Албания (без тестов на коронавирус), США (без теста на Covid-19), Турция (тест на коронавирус по прибытию).