Международный аэропорт Киев отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы.
Причиной стало продление карантина в Киеве.
Соответствующее сообщение аэропорт разместил на своей странице в Facebook.
— Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина из-за Covid-19 в Киеве.
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Аэропорт просит пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.
Возобновление авиаперелетов
С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.
Наших граждан готовы принимать Великобритания (карантин 14 дней), Албания (без тестов на коронавирус), США (без теста на Covid-19), Турция (тест на коронавирус по прибытию).