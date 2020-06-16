Чиновники должны декларировать свое гражданство — Гройсман

Украинские чиновники, которые имеют отношение к управленческим процессам в государстве на разных уровнях, должны декларировать не только доходы, как это делается сейчас, но и гражданство.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он напомнил, что вступая в должность, каждый управленец приносит присягу служения государству.

— И если есть другое гражданство, возникает вопрос — а чьих интересов будет придерживаться чиновник? Своего государства или другого? Человек, который работает на родное государство, не может иметь гражданство других стран, — отметил Владимир Гройсман.

Также Владимир Гройсман добавил, что в свое время на посту главы правительства он активно внедрял систему электронного декларирования. Поэтому чиновники перестали скрывать свое имущество.

— Почему же чиновники сегодня должны скрывать гражданство? Люди должны знать и понимать, кого они выбирают и кого назначают на те или иные должности. Это даст возможность всем быть открытыми, — подчеркнул он.

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Кроме того, Владимир Гройсман обратил внимание, что одной строки гражданство в электронной декларации — недостаточно. Ведь можно указать ложную информацию.

Именно поэтому он будет настаивать на принятии закона об уголовной ответственности за ложные данные о гражданстве. Поскольку наши чиновники должны работать в интересах Украины, а не других государств.

Владимир Гройсман подчеркнул, что вопрос декларирования гражданства со стороны чиновников отныне является не просто идеей или предложением к дискуссии. Все, кто против этой идеи, — должны выйти и сказать, почему против.

— Я буду обращаться к президенту, парламенту, правительству — как субъектам законодательной инициативы — принять такой закон, — настоял Владимир Гройсман. — Это правильный шаг по отношению к людям. Я, лично, горжусь своим украинским гражданством.

Сейчас в Украине продолжается дискуссия относительно двойного гражданства. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина должна найти сбалансированное решение этого вопроса.