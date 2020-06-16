Курс валют НБУ на 16 июня 2020 в Украине

Национальный банк Украины 16 июня 2020 года повысил официальный курс доллара до 26,84 грн, а это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Однако по отношению к евро гривна укрепилась.

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$1 — 26,844 грн;

€1 — 30,2062 грн;

1 польский злотый — 6,8101 грн;

10 российских рублей — 3,8247 грн.

Транш от МВФ

12 июня Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Эти средства после попадания в госбюджет помогут государству преодолеть последствия пандемии коронавируса, а также обеспечить макрофинансовую стабильность.

В общем, благодаря первому траншу от МВФ, международные резервы Украины увеличились до $28, 7 млрд.