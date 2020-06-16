У жителей аннексированного Крыма не было выбора отказаться от получения российского паспорта.

Такое заявление обнародовало МИД Украины.

В ведомстве отметили, что украинцы соглашались на принудительную паспортизацию, чтобы не потерять свое имущество, жилье, а также права на трудоустройство, медицину, пенсию и помощь.

В МИД добавили, что без паспорта РФ человека могли принудительно депортировать и запретить въезд на полуостров.

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Кроме того, возможность отказаться от гражданства РФ была жестко ограничена количеством соответствующих центров и очень коротких сроков приема заявлений.

В связи с этим МИД считает, что наличие российского паспорта у крымчан не является основанием для потери украинского гражданства.

Также в МИД напомнили об указе президента РФ Владимира Путина, в котором граждане Украины лишаются возможности владеть землей в Крыму.

— Навязанная паспортизация является элементом системного давления российской оккупационной администрации на граждан Украины, заранее спланированным и цинично реализованным, — говорится в заявлении МИД.

Принудительная паспортизация крымчан началась после аннексии Россией полуострова весной 2014 года. Парламент признал 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма российскими войсками.

Власти Украины не признают автоматического или принудительного присвоения российского гражданства крымчанам.