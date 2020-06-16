Заболеваемость коронавирусом в Украине по состоянию на 16 июня держится на высоком уровне. За минувшие сутки заболели еще 666 человек, общее число заболевших достигло 32 476.

За весь период эпидемии умерло 912 больных, а за сутки — 11. Полностью излечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.

Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали во Львовской области — 139 пациентов. Также высокий суточный прирост фиксируется в Ровенской и Волынской областях — 104 и 61 соответственно.

Министр здравоохранения Максим Степанов увеличение количества больных объясняет тем, что украинцы перепутали ослабление карантина с его отменой, поэтому не следуют рекомендациям Минздрава.

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В Киеве количество больных за прошедшие сутки существенно уменьшилось — заболели 28 человек. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 7, Деснянском — 5 и в Днепровском — 4 случая.

Всего в столице коронавирус подтвердили у 3 985 человек.

Учитывая продление карантина в Киеве, международный аэропорт Киев отменил все регулярные международные пассажирские авиарейсы.

— Международный аэропорт Киев не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03.00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина из-за Covid-19 в Киеве, — сообщили в пресс-службе.

Пассажиров попросили внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Ситуация с проведением ВНО 2020

Между тем в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет оснований.

Сейчас проведение тестирования запланировано на 25 июня, но если ситуация с коронавирусом ухудшится — уже с 17 августа.

А в Минфине уже сообщили, как вернуть деньги за пробное ВНО, которое не состоялось из-за коронавируса.

Для получения средств абитуриентам нужно будет обратиться в региональное отделение УЦОКО и подать заявление, где указать реквизиты счета для получения средств.