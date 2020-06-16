По состоянию на 16 июня в Киеве зафиксировали 3 985 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 28 новых.
За последние сутки два пациента умерли.
За сутки заболели:
- 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;
- 9 мужчин от 18 до 75 лет;
- 1 девочка, которой 9 лет, и семилетний мальчик.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения
В больницы города госпитализировали двоих пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 482 больных;
- Шевченковский район — 302 больных;
- Соломенский район — 367 больных;
- Днепровский район — 407 больных;
- Святошинский район — 321 больной;
- Деснянский район — 472 больных;
- Подольский район — 280 больных;
- Голосеевский район — 304 больных;
- Оболонский район — 331 больной;
- Дарницкий район — 719 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.
Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.