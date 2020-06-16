По состоянию на 16 июня в Киеве зафиксировали 3 985 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 28 новых.

За последние сутки два пациента умерли.

За сутки заболели:

17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;

9 мужчин от 18 до 75 лет;

1 девочка, которой 9 лет, и семилетний мальчик.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

В больницы города госпитализировали двоих пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 482 больных;

Шевченковский район — 302 больных;

Соломенский район — 367 больных;

Днепровский район — 407 больных;

Святошинский район — 321 больной;

Деснянский район — 472 больных;

Подольский район — 280 больных;

Голосеевский район — 304 больных;

Оболонский район — 331 больной;

Дарницкий район — 719 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки добавилось 666 пациентов. Суточный прирост новых случаев инфицирования не падает.

Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 за сутки.