Курс гривны на межбанке падает четвертый день подряд. Во вторник курс украинской валюты снизился до отметки 26,810 грн/$1, что на 2 копейки ниже, чем в предыдущий рабочий день.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривны на закрытии торгов составили 26,80-26,82 грн/$1.

На прошлой неделе повышение нацвалюты наблюдалось только в среду. В целом курс гривны за прошлую неделю просел на 16 копеек.

Курс гривны НБУ

Курс валют Национального банка Украины на 17 июня говорит о том, что гривна укрепится — до 26,74 грн/$1 с 26,84 грн/$1 накануне.

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Прогноз курса гривны на лето

Курс гривны летом установится в пределах 27 грн/1$, но возможны курсовые колебания, прогнозирует экономист Алексей Кущ.

Уже осенью, по его прогнозу, можно будет наблюдать более ощутимые скачки курса, когда начнет восстанавливаться деловая активность в бизнесе.