Конкурс на замещение должности главы Ощадбанка состоится 17 июня.

Среди претендентов, за кого сможет проголосовать наблюдательный совет — пять известных украинских банкиров.

Нынешний глава Ощадбанка Андрей Пышный, занимающий эту должность с 2014 года, от права на переизбрание отказался.

Читайте: Массового закрытия банков не будет. Для чего приняли закон о банках

Кандидаты на должность

Антон Тютюн — банкир, с 2010 года — заместитель главы правления Ощадбанка. Стаж работы в банковской сфере — почти 20 лет.

Галина Пахачук — банкир, работала в Министерстве финансов, сейчас является заместителем руководителя Приватбанка.

Сергей Магдич — экономист, в 2002-2004 годах работал на руководящих должностях в ПриватБанке, затем перешел в ПУМБ, где возглавлял региональные отделения. С 2019 года — заместитель председателя правления ПУМБ — Первого украинского международного банка.

Геннадий Хелемский — банкир, глава департамента торгового финансирования Укргазбанка.

Сергей Наумов — экономист, работал на руководящих должностях в таких банках, как ПУМБ, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, Правэкс-Банк и Сбербанк России. В 2014 году создал и стал главой правления Пиреус Банка.

Закон о банках

21 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о банках в Украине. Документ предусматривает комплекс качественных изменений, направленных на совершенствование деятельности банков.

Однако главным в законе стал запрет возвращения на рынок когда-то обанкротившихся банков и восстановления прав собственности национализированных банков.

Закон о внесении изменений в банковскую систему в Украине был одним из главных условий международных кредиторов для продолжения сотрудничества. Как заявил Зеленский, его принятие символизирует зеленый свет для миллиардов долларов инвестиций.

Источник: Реалист