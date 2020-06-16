Рада поддержала законопроект, защищающий украинских заробитчан

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену такого вида лицензирования, как предоставление услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Такое решение поддержали 248 народных депутатов.

Согласно проекту закона, средства за трудоустройство украинцев за рубежом будет платит только работодатель.

Принятие закона №2365 поможет побороть мошеннические схемы посредников, объясняет председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Сколько украинцев работают за рубежом

4 млн человек выезжают из Украины на работу за границей, в то же время 2,6-2,7 млн ​​человек работают в других странах одновременно.

Общий объем миграции может быть больше, ведь большое количество украинцев выезжает за границу на временную или сезонную работу только на часть года.

Украина входит в топ-10 рейтинга стран, из которых граждане чаще всего становятся международными мигрантами.