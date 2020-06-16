Утреннее пленарное заседание Верховной Рады 17 июня традиционно начнется в 10.00. Нардепы рассмотрят ряд законопроектов для голосования за них в первом и во втором чтении.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект №2098 О рынке электрической энергии. Документ регламентирует обеспечение функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Кроме того, на повестке дня — проект закона О ветеринарной медицине и благополучии животных (№3318), его также рассмотрят в первом чтении.

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Для рассмотрения во втором чтении запланированы проекты законов О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно планирования использования земель, а также документ о мерах, направленных на погашение задолженности, возникшей на оптовом рынке электрической энергии.

Также в плане — проект об упрощении досудебного расследования некоторых уголовных правонарушений (№3314).

Ряд предложений будут проголосованы для включения в повестку дня сессии, среди них — документы о статусе народного депутата Украины, о регламенте работы парламента и об избрании председателей и заместителей Верховной Рады относительно Юлии Светличной, Никиты Потураева, Павла Сушко.

Нардепы должны утвердить кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По его мнению, парламентарии должны выслушать отчет и. о. министра Ольги Буславец и наконец определиться с постоянным министром.

В частности, нардеп отметил, что работа Ольги Буславец на этой должности не принесла пользы сфере энергетики Украины.