Одесский активист Сергей Стерненко написал на своей странице в соцсети, что утром 16 июня ему позвонил следователь, сообщив, что прокурор подал ходатайство в Шевченковский райсуд Киева относительно изменения адреса отбывания домашнего ареста с прописки в воинской части в Одессе на место фактического проживания.

По его словам, это означает, что мера пресечения сейчас не изменится — просто исправят адрес.

Время заседания он узнает сегодня.

Стерненко отметил, что после суда его защита будет подавать апелляцию об отмене меры пресечения.

Читайте: Из-за столкновений под судом в Киеве двух полицейских отстранили от работы

Ранее активист сообщил, что председатель Шевченковского суда пообещал пересмотр вердикта, поскольку решение от 15 июня невозможно выполнить.

Под Шевченковским райсудом Киева 15 июня произошли столкновения полиции с активистами, поддерживающими Сергея Стерненко. Пятерых из них задержали и отпустили после составления административных протоколов. В то же время в полиции признали применение силы сотрудниками и пообещали провести служебное расследование. Его материалы передадут в ГБР.

Самого Стерненко обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Речь идет о нападении на активиста в апреле 2018 года. Во время потасовки он смертельно ранил одного из нападавших.

15 июня суд отправил Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца.

Источник: Сергій Стерненко

Фото: Сергій Стерненко