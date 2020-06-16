Дело Стерненко: суд изменил адрес домашнего ареста

Активист Сергей Стерненко сообщил, что будет отбывать домашний арест в Киеве. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокурора.

До этого постановления суда Стерненко должен был отбывать домашний арест в военной части в Одессе. Сам активист заявлял, что не сможет этого сделать, потому что его в часть не пустят.

Адвокаты Стерненко не комментируют решение суда, пока не получат копию постановления.

Решение о домашнем аресте Стерненко на два месяца суд принял 15 июня.

Читайте:Дело Стерненко: активисты устроили потасовку с полицией под зданием суда

Дело Стерненко

В 2018 году на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Стерненко трижды совершали нападения.

Последнее привело к тому, что один из нападавших Иван Кузнецов скончался в результате смертельного ранения, которое нанес ему активист.

Стерненко утверждает, что защищался, однако 11 июня ему вручили подозрение в умышленном убийстве.

Стерненко подозревают в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 УК (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).















Суд изменил адрес домашнего ареста Стерненко / 4 фотографии

Фото: Natasya Nagorna