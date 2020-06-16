Ситуация с инфляцией в Украине катастрофическая — Петрашко

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией, считает министр экономики Игорь Петрашко.

— Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась на уровне 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией — это очень плохая тенденция.

Он отметил, что сегодня все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом. Ведь он указывает на падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников.

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Министр также добавил, что для разрешения ситуации нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы увеличилось предложение денег.

В то же время он заверил, что министерство не планирует пересматривать макропрогноз, но тщательно мониторит ситуацию.

Между тем, по информации Госстата, годовая инфляция (обесценивание денег вследствие превышения денежной массы над объемом товаров) в Украине замедлилась до 1,7%.

Согласно прогнозам Нацбанка, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона, но впоследствии замедлится до уровня среднесрочной цели в 5% и останется на таком уровне.