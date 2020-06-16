16 июня в Киеве зафиксировали 3 985 подтвержденных случаев коронавируса. Количество больных увеличилось на 28 человек, двое больных умерли.
Среди заболевших:
- 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;
- 9 мужчин от 18 до 75 лет;
- 1 девочка, которой 9 лет, и семилетний мальчик.
С осложнениями от коронавируса в больницы столицы госпитализировали двух пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.
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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 7, Деснянском — 5, и в Днепровском — 4 случая.
За прошлые сутки в Киеве зафиксировали 3 956 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 53 новых. Заболели трое медиков, двое пациентов умерли.
16 июня коронавирус в Украине подтвержден у 32 476 человек. За сутки 666 новых случаев.
Всего умерло 912 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью излечились от коронавируса 14 528 пациентов — 275 в сутки.