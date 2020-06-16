В полицейском городке под Киевом построили новые современные кампусы для курсантов — СМИ

В Учебном центре Национальной академии внутренних дел в Вите-Почтовой завершается строительство новых кампусов для курсантов полиции.

Уже с 1 сентября они переедут из советских казарм в общежития европейского образца с современными комнатами, санузлами и мебелью. Об этом рассказал в сюжете ТРК Киев Андрей Запотоцкий, проректор НАВД.

— Ученым советом принято решение построить на базе подразделения Виты-Почтовой автономный городок, куда мы смогли бы со временем переместить все курсы. Автономный полицейский городок под Киевом имеет ряд преимуществ. Первое: все необходимые учебные и тренировочные базы расположены на одной локации. Места хватает — в собственности Академии в поселке Вита-Почтовая 85 гектаров земли. Здесь уже есть полигоны, стрелковые тиры, спортивные площадки, стадионы, зоны для оздоровления и досуга. Кроме курсантов, обучение на базе Академии проходят спецназовцы — профессиональные правоохранители, парамедики, кордовцы, а для миротворцев ООН Академия вообще является единственным сертифицированным центром подготовки. У нас есть настоящий вагон поезда, самолет, дома, на которых отрабатываются определенные тактические навыки, приемы, штурмы, освобождение заложников, процессуальные решения, осмотр места происшествия. Вскоре мест для моделирования ситуаций станет больше — идет строительство стрелкового комплекса с уникальным трехсотметровым тиром, шотхаусом и пятиэтажной башней. Каждая ее сторона имеет разные элементы, которые моделируют захват различных типов зданий — балконы, окна, пожарная лестница, — отметил проректор.

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Одно из важных преимуществ полицейского городка — автономность, говорится в сюжете.

— У нас есть собственная котельная, очистные сооружения, скважина. Если курсанты едут на практику, мы можем, как говорится, поставить на фитиль общежитие, и таким образом, будем экономить электроэнергию, отопление и газ. Экономии способствуют и новые общежития, ведь их построили по мировым стандартам энергоэффективности, — рассказал Андрей Запотоцкий.

Проректор отметил, что строительство новых кампусов стало возможным благодаря государственно-частному партнерству, в частности, с компанией Интергал-Буд.

Национальная академия внутренних дел является одним из старейших и крупнейших в Украине учебных заведений по подготовке правоохранителей. В НАВД обучается более 15 тысяч слушателей, курсантов и студентов.

Академия является членом Ассоциации Европейских полицейских колледжей, участником Конференции руководителей высших учебных заведений полиции стран Центральной и Восточной Европы, поддерживает рабочие связи с международными организациями, образовательными учреждениями и полицейскими учреждениями многих стран, а также обеспечивает подготовку персонала для миротворческих миссий ООН.

Украинские вузы славятся во всем мире и популярные среди студентов многих стран. Кроме того, они постоянно попадают в мировые рейтинги.

В частности, в 2020 году в рейтинг QS World University Rankings попали шесть украинских университетов.