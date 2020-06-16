Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении международных переговоров по сотрудничеству в приобретении вакцины от коронавируса, когда она будет изобретена.

Об этом президент объявил на совещании по борьбе с Сovid-19.

Читайте: Китайская вакцина от коронавируса может появиться на рынке до конца 2020

— Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину на повестке дня, — отметил Владимир Зеленский.

Сейчас уже четыре страны заказали вакцину от коронавируса в компании АstraZeneca на поставку 400 млн доз.

Италия, Франция, Германия и Нидерланды подписали контракт с британской компании, которая занимается разработкой вакцины вместе с Оксфордским университетом. Испытания которой должны закончится осенью.

Именно после них АstraZeneca обещает предоставить первые 30 млн доз, а до конца 2020 года — 100 млн.

Эта вакцина считается одной из самых перспективных в мире. Первая партия будет доступна только для граждан Великобритании. Также в компании заявили, что они работают для обеспечения широкой поставки вакцины по всему миру без прибыли во время пандемии Covid-19.