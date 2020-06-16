Wizz Air временно перенес рейсы в аэропорт Борисполь

Авиакомпания Wizz Air временно перенесла семь завтрашних рейсов в аэропорт Борисполь.

Это связано с карантином на территории Киева и закрытием их базового аэропорта в столичных Жулянах.

Вылеты и прилеты этих рейсов будут из терминала D.

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Из главного аэропорта страны полетят рейсы до:

Кракова;

Варшавы;

Дортмунда;

Будапешта;

Меммингена;

Таллинна;

Копенгагена;

Правила полетов из Борисполя

В терминал аэропорта Борисполь пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде ..

Для провожающих доступ в аэропорт запрещено.

Пассажиры должны быть в медицинских масках и иметь их запас из расчета одна маска на 3:00 путешествия. Также должны иметь одноразовые перчатки и санитайзеры.

Источник: Борисполь