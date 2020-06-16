Wizz Air временно перенес рейсы в аэропорт Борисполь

Авиакомпания Wizz Air временно перенесла семь завтрашних рейсов в аэропорт Борисполь.
Это связано с карантином на территории Киева и закрытием их базового аэропорта в столичных Жулянах.
Вылеты и прилеты этих рейсов будут из терминала D.
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Из главного аэропорта страны полетят рейсы до:
- Кракова;
- Варшавы;
- Дортмунда;
- Будапешта;
- Меммингена;
- Таллинна;
- Копенгагена;
Правила полетов из Борисполя
В терминал аэропорта Борисполь пропускать только пассажиров с посадочными талонами или билетом в бумажном или электронном виде ..
Для провожающих доступ в аэропорт запрещено.
Пассажиры должны быть в медицинских масках и иметь их запас из расчета одна маска на 3:00 путешествия. Также должны иметь одноразовые перчатки и санитайзеры.
Источник: Борисполь