Для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, проведение внешнего независимого оценивания запланировано на 25 июня, если ситуация с коронавирусом ухудшится – уже с 17 августа.

— Главный санврач объявил критерии, по которым будут решать, можно ли проводить ВНО. Надеюсь, что решение будет принято до пятницы и мы или проведем ВНО в запланированные даты, или перенесем, — сказала Вакуленко.

Также она добавила, что сдавать ВНО в дистанционном формате нет возможности. Для этого должна быть техническая подготовка и инструменты.

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По словам Вакуленко, отменить ВНО можно будет только в одном случае – если будет политическое заявление.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ВНО провести планируют. Также уже определены два четких критерия для его проведения.

— Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями, — сказал Степанов.

Из-за введения карантина ВНО в 2020 году будет проходить с 25 июня по 17 июля. Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.