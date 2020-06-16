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Факты / Украина

Заседание Верховной Рады 16 июня: онлайн-трансляция

16 июня в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание Верховной Рады, а на 16.00 запланировано вечернее заседание парламента.

Во вторник нардепы хотят внести в повестку дня проект закона О народовластии через всеукраинский референдум и документ, который продлит до 1 января 2021 года действие закона о лечении коронавируса.

В первом чтении сегодня рассмотрят изменения в закон О воинской обязанности и военной службе, а также законопроекты о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границей.

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Также народные депутаты рассмотрят порядок назначения и увольнения членов Кабмина.

Во втором чтении будут рассматриваться изменения в Хозяйственный кодекс. Они коснуться недопущения начисления штрафов по кредитам во время карантина.

Будет рассмотрен и законопроект о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.


15 июня украинское правительство представило программу деятельности. В документе говорится, что падение экономики страны в 2020 году может составить 4-8% ВВП в сравнении с прошлым годом.Мировая экономика тоже пострадает, но не так глобально. Падение ВВП составит 3%.В обновленной программе расписаны приоритеты и задачи каждого министерства. Документ уже поступил на рассмотрение в комитеты парламента. Он будет считаться одобренным после голосования в Верховной Раде.

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