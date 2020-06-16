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Факты / Украина / Общество

Пробки в Киеве: какая ситуация на дорогах 16 июня (КАРТА)

Вечером 16 июня в Киеве пробки частично сковали центр города и Окружную дорогу.

Ремонт дорог и несколько дорожно-транспортных происшествий остановили осложнили движение на Левом берегу в районе Харьковского массива.

Затруднено движение на Дарницком, Южном, Северном мостах, а также мосте Патона.

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Согласно данным сервиса Google в тянучках на Правом берегу стоят проспекты:

  • Победы;
  • Любомир Гузар;
  • Валерия Лобановского;
  • Голосеевский проспект.

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Затруднено движение на всех выездах из столицы.

Пробки на Левом берегу

На левом берегу Киева небольшой затор есть на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности.

Затруднено движение на Броварском проспекте и ул. Братиславской.

Затори в Києві: яка ситуація на дорогах 16 червня (КАРТА)

Штрафы на дорогах

В столице уже неделю работает система видеофиксации превышений скорости автомобилистами. Более 50 камер установлены в разных уголках города.

За превышение скорости водители будут получать квитанции со штрафами почте.

Цены штрафов за превышение:

  • на 20 км/ч — 255 грн;
  • на 50 км/ч — 510 грн.

Так зафиксировали более тысячи нарушений.

Источник: Google

Фото: Dreamstime

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