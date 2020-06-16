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Факты / Украина / Политика

Исчезновение маршруток: Криклий рассказал о новой модели общественного транспорта

Новая модель общественного транспорта предусматривает замену маршруток трамваями, троллейбусами и электробусами.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Укринформ.

По его словам, министерство уже имеет законопроект, который поможет это осуществить. Документ разрешит городам заказывать услуги и проводить тендеры для перевозчиков, которые располагают троллейбусами и автобусами сроком на пять лет, что повысит их ответственность.

— Например, отменить все маршруты маршруток и объявить, что готовы работать с перевозчиками, которые располагают троллейбусами и автобусами. А контроль и оплата — только через систему электронный билет, который уже внедряют в города Украины.

Автобусы, электробусы и троллейбусы будут предоставлять качественные услуги, будет меньше нарушений условий безопасности и снизится уровень аварийности, — подчеркнул министр.

Нелицензионных перевозчиков на междугородных и межобластных маршрутах будут выявлять с помощью камер видеонаблюдения.

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Также министерство будет строить транспортные хабы с различными видами транспорта. Пример — станция Выдубичи, где соединились 5 видов транспорта: городская электричка, пригородные электрички, аэроэкспресс, станция метро и автостанция с рейсовыми автобусами.

В планах министерства разгрузить автодороги столицы и запустить наземный электротранспорт на Троещину, чтобы связать его с метро Почайна и обустроить там удобную пересадочных станцию.

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