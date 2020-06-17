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Факты / Украина

758 случаев за сутки: в Украине резко выросло количество больных Covid-19

По состоянию на 17 июня коронавирус обнаружили у 33 234 человек. За минувшие сутки количество больных резко выросло на 758 случаев.

Всего от осложнений умерли 943 человека, за сутки — 31. Полностью излечились от коронавируса 14 943 пациента, 415 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70 + лет — 9%

В общем заболевания подтвердили у 2 445 детей и 5 650 медиков. Госпитализировали 9 390 больных, к аппарату ИВЛ подключены 327 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 23 844 больных. Среди выздоровевших 3 370 медработников.

Распространение по областям:

  • Винницкая область — 1 500 случаев (+45);
  • Волынская область — 1 554 случая (+55);
  • Днепропетровская область — 1 012 случаев (+8);
  • Донецкая область — 338 случаев (0);
  • Житомирская область — 1 147 случаев (+46);
  • Закарпатская область — 1 808 случаев (+82);
  • Запорожская область — 538 случаев (7);
  • Ивано-Франковская область — 1849 случаев (+40);
  • Кировоградская область — 592 случая (+2)
  • Киев — 4 026 случаев (41);
  • Киевская область — 2 078 случаев (+29);
  • Львовская область — 3 227 случаев (+155);
  • Луганская область — 66 случаев (+6);
  • Николаевская область — 323 случая (+2);
  • Одесская область — 1 158 случаев (+25);
  • Полтавская область — 281 случай (+2);
  • Ровенская область — 2 499 случаев (+26);
  • Сумская область — 230 случаев (+2);
  • Тернопольская область — 1 510 случаев (2+7);
  • Харьковская область — 1 652 случая (+57);
  • Херсонская область — 183 случая (0);
  • Хмельницкая область — 577 случаев (+17);
  • Черновицкая область — 4 082 случая (+69);
  • Черкасская область — 564 случая (2);
  • Черниговская область — 440 случаев (+13).

коронавірус в україні 17 червня (КАРТА)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 97 935. По состоянию на утро 17 июня в центр поступило 1 136 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 21,74%
  • Киев — 21,33%
  • Черновцы — 21,16%
  • Ивано-Франковск — 20,75%
  • Ровно — 17,65%.

В течение последних нескольких дней в Украине фиксируют высокий уровень заболеваемости Covid-19. В частности, 16 июня коронавирусом за сутки заболели 666 человек, а общее количество заболевших составило 27 856.

Всего умерло 912 больных, полностью излечились 14 528 пациентов. 15 июня за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса.

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