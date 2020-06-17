По состоянию на 17 июня коронавирус обнаружили у 33 234 человек. За минувшие сутки количество больных резко выросло на 758 случаев.
Всего от осложнений умерли 943 человека, за сутки — 31. Полностью излечились от коронавируса 14 943 пациента, 415 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70 + лет — 9%
В общем заболевания подтвердили у 2 445 детей и 5 650 медиков. Госпитализировали 9 390 больных, к аппарату ИВЛ подключены 327 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 23 844 больных. Среди выздоровевших 3 370 медработников.
Распространение по областям:
- Винницкая область — 1 500 случаев (+45);
- Волынская область — 1 554 случая (+55);
- Днепропетровская область — 1 012 случаев (+8);
- Донецкая область — 338 случаев (0);
- Житомирская область — 1 147 случаев (+46);
- Закарпатская область — 1 808 случаев (+82);
- Запорожская область — 538 случаев (7);
- Ивано-Франковская область — 1849 случаев (+40);
- Кировоградская область — 592 случая (+2)
- Киев — 4 026 случаев (41);
- Киевская область — 2 078 случаев (+29);
- Львовская область — 3 227 случаев (+155);
- Луганская область — 66 случаев (+6);
- Николаевская область — 323 случая (+2);
- Одесская область — 1 158 случаев (+25);
- Полтавская область — 281 случай (+2);
- Ровенская область — 2 499 случаев (+26);
- Сумская область — 230 случаев (+2);
- Тернопольская область — 1 510 случаев (2+7);
- Харьковская область — 1 652 случая (+57);
- Херсонская область — 183 случая (0);
- Хмельницкая область — 577 случаев (+17);
- Черновицкая область — 4 082 случая (+69);
- Черкасская область — 564 случая (2);
- Черниговская область — 440 случаев (+13).
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Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 97 935. По состоянию на утро 17 июня в центр поступило 1 136 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 21,74%
- Киев — 21,33%
- Черновцы — 21,16%
- Ивано-Франковск — 20,75%
- Ровно — 17,65%.
В течение последних нескольких дней в Украине фиксируют высокий уровень заболеваемости Covid-19. В частности, 16 июня коронавирусом за сутки заболели 666 человек, а общее количество заболевших составило 27 856.
Всего умерло 912 больных, полностью излечились 14 528 пациентов. 15 июня за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса.