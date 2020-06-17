По состоянию на 17 июня коронавирус обнаружили у 33 234 человек. За минувшие сутки количество больных резко выросло на 758 случаев.

Всего от осложнений умерли 943 человека, за сутки — 31. Полностью излечились от коронавируса 14 943 пациента, 415 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70 + лет — 9%

В общем заболевания подтвердили у 2 445 детей и 5 650 медиков. Госпитализировали 9 390 больных, к аппарату ИВЛ подключены 327 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 23 844 больных. Среди выздоровевших 3 370 медработников.

Распространение по областям:

Винницкая область — 1 500 случаев (+45);

Волынская область — 1 554 случая (+55);

Днепропетровская область — 1 012 случаев (+8);

Донецкая область — 338 случаев (0);

Житомирская область — 1 147 случаев (+46);

Закарпатская область — 1 808 случаев (+82);

Запорожская область — 538 случаев (7);

Ивано-Франковская область — 1849 случаев (+40);

Кировоградская область — 592 случая (+2)

Киев — 4 026 случаев (41);

Киевская область — 2 078 случаев (+29);

Львовская область — 3 227 случаев (+155);

Луганская область — 66 случаев (+6);

Николаевская область — 323 случая (+2);

Одесская область — 1 158 случаев (+25);

Полтавская область — 281 случай (+2);

Ровенская область — 2 499 случаев (+26);

Сумская область — 230 случаев (+2);

Тернопольская область — 1 510 случаев (2+7);

Харьковская область — 1 652 случая (+57);

Херсонская область — 183 случая (0);

Хмельницкая область — 577 случаев (+17);

Черновицкая область — 4 082 случая (+69);

Черкасская область — 564 случая (2);

Черниговская область — 440 случаев (+13).

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Всего проведено 517 995 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 97 935. По состоянию на утро 17 июня в центр поступило 1 136 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 74 653 сообщения о подозрении.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 21,74%

Киев — 21,33%

Черновцы — 21,16%

Ивано-Франковск — 20,75%

Ровно — 17,65%.

В течение последних нескольких дней в Украине фиксируют высокий уровень заболеваемости Covid-19. В частности, 16 июня коронавирусом за сутки заболели 666 человек, а общее количество заболевших составило 27 856.

Всего умерло 912 больных, полностью излечились 14 528 пациентов. 15 июня за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса.