Во время акций на Банковой в Киеве 17 июня возможны заранее спланированные агрессивные провокации, заявили в МВД.

Для обеспечения правопорядка на месте, где запланированы митинги, дежурят полицейские и нацгвардейцы.

Накануне блогер Анатолий Шарий призвал своих сторонников выйти на акцию против бездействия властей относительно нападений на журналистов и активистов.

К Офису президента также пришли представители украинской националистической партии Национальный корпус. Активистов окружила полиция.

Кроме того, на Банковой митингует партия Демократична сокира.























Акции на Банковой: Нацгвардия готовится к агрессивным провокациям / 6 фотографий

В то же время, на Майдане Независимости также собрались две сотни активистов: половина из них в форме муниципальной стражи и Правого сектора.

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Кто такой Анатолий Шарий

Известный видеоблоггер и журналист Анатолий Шарий уже длительное время не проживает в Украине, с которой уехал в январе 2012 года и ни разу не возвращался.

Из Украины Шарий выехал из-за двух открытых против него уголовных дел. Первое касается стрельбы в ресторане MacDonald’s в 2011 году, во время которой журналист дважды выстрелил из пистолета в посетителя. В рамках второго Шария подозревают в инсценировке покушения на себя в этом же году. Расследование обоих дел продолжается до сих пор.

На последних выборах в Верховную Раду Шарий выдвигался кандидатом в народные депутаты, однако ЦИК ему отказала. Ни один из членов его партии в парламент также не прошел.

С 2014 года Шарий систематически выпускает видеоролики с критикой власти Украины. На его канал в YouTube подписано более 2,3 млн человек.

Фото: Еспресо, Украинская правда