Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

17 июня НБУ установил курс 26,74 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость несколько упала.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 15 июня, зафиксировалось на 30,23 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 17.06:

$1 — 26,74 грн;

€1 — 30,23 грн;

1 польский злотый — 6,82 грн;

10 российских рублей — 3,85 грн.

Гривна на межбанке

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривны на межбанке проседает уже четвертый день подряд.

Еще на прошлой неделе повышение нацвалюты эксперты фиксировали лишь в среду, 10 июня. В общем курс гривны за неделю просел на 16 копеек.