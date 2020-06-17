Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.
17 июня НБУ установил курс 26,74 грн/1$ — по сравнению с предыдущим днем стоимость несколько упала.
Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 15 июня, зафиксировалось на 30,23 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 17.06:
- $1 — 26,74 грн;
- €1 — 30,23 грн;
- 1 польский злотый — 6,82 грн;
- 10 российских рублей — 3,85 грн.
Гривна на межбанке
По данным дилеров коммерческих банков, курс гривны на межбанке проседает уже четвертый день подряд.
Еще на прошлой неделе повышение нацвалюты эксперты фиксировали лишь в среду, 10 июня. В общем курс гривны за неделю просел на 16 копеек.