Кабмин ограничил выезд на дороги грузовикам в жару

Кабинет министров ограничил с 20 июня движение грузовикам массой свыше 24 т и с нагрузкой на ось более 7 т.

Они должны обходить населенные пункты и главные магистрали при повышении температуры воздуха на более 28 градусов тепла, говорится в распоряжении Кабинета министров.

Грузовики должны оставаться на стоянках в жару в период с 8.00 до 20.00.

— Распоряжением поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Нацполиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение транспортных средств, — сказал глава МВД Арсен Аваков.

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На дороги выедут мобильные группы работников Государственной службы безопасности на транспорте, Нацполиции и СБУ, будут выявлять нарушения. Будут работать до 31 августа 2020 года.

Адаптивный карантин

Адаптивный карантин продлили до 31 июля. Решение приняли 17 июня на заседании Кабмина.

Также чиновники уточнили, что в помещение нужно заходить в защитной маске, а транспорт должен возить пассажиров только на сидячих местах.

За последнюю неделю 4 853 человека заболели коронавирусом.

Также правительство випустило обновленные механизмы, по которым в регионах со значительным распространением Covid-19 может происходить усиление карантина.