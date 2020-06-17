Последние несколько лет Будацкая коса считается одним из самых популярных направлений среди украинских туристов. А самым известным курортом является Затока и все близлежащие поселки.

Пока сезон здесь только начинается, но ажиотаж уже ощущается. Цены в отелях уровня две-три звезды от 1 тыс. грн, но это без питания.

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На пляжах нет ничего, что свидетельствовало бы о защите от коронавируса. Совсем рядом с Затокой приморский поселок Грибовка, где о безопасности заботится только часть отелей.

В номерах планируют дезинфекцию. Стандартный номер без завтрака стоит 1,5 тыс. грн в пик сезона.

Есть вариант и для большой семьи родителей с двумя детьми. Двухэтажный номер будет стоить 3,5 тыс. грн на всех.

Для тех, кто не желает сидеть на одном месте, есть варианты туристических развлечений, например, экскурсия в местный музей вина. Стоимость экскурсии там начинается с 300 грн за человека. Экскурсии проводят обязательно в маске и небольшими группами.

Южная Пальмира последние годы била все возможные ценовые рекорды на отдых. Но пока поезда в Одессу идут полупустыми.

Система практически такая же как с Турцией и Египтом, но приехать можно и своим ходом. Пока отели на первой линии у моря еще имеют места на горячие даты.

Защитное стекло теперь необходимое условие для открытия отеля. А еще — минимум контакта между отдыхающими и персоналом. Стоимость стандартного номера в гостинице на ближайшую неделю 1,9 тыс. грн на двоих без завтрака.

Дешевле обойдется вам отель не на берегу, а в центре города, даже на знаменитой Дерибасовской улице. Правда на июль цена возрастет.

В одесских ресторанах и кафе по-разному относятся к эпидемиологической безопасности. Есть заведения, где о коронавирусе, такое впечатление, что не слышали. Средний счет в ресторане составляет 350 грн на человека.

Знаменитые пляжи Аркадию, Ланжерон, Черноморку уже заполнили отдыхающие. О дистанции и остальных безопасных ограничений, преимущественно речь нигде не идет. Цены за лежаки с полотенцем составляют от 150 до 400 грн.

Если же вы хотите чистого моря и яркой природы — то вам в Коблево. Курорт для семейного отдыха в 55 км от Одессы. Сосновый лес здесь практически рядом с береговой линией.

На двух гектарах почти 70 домов, стоящих отдельно. Именно это и есть самый популярный запрос отдыха в коронавирусном 2020 году.

Стоимость такого домика 5 тыс. грн в сутки на семью из четырех человек. В эту сумму включено трехразовое питание, которое нельзя выбрать по собственному желанию.

В Украине разрешили открывать базы отдыха. Но только в тех областях, которые продолжают следующий этап смягчения ограничений.

В Запорожской области официально могут работать базы отдыха. Только в Приморске их около 50, почти все готовы принимать отдыхающих. Но вот туристы в этом году слишком осторожны.

Чтобы показать отдыхающим и членам правительства, что все в порядке, даже пригласили к себе ревизоров, чтобы те убедились в соблюдении всех санитарных требований.