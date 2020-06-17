Полицейские задержали нескольких человек, которые применили слезоточивый газ и бросили дымовые шашки в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца.
Задержанных доставили в отделение полиции, где правоохранители предоставят правовую оценку их действиям.
В сети появилось видео стычки, которая произошла, когда активисты шли к зданию Министерства внутренних дел Украины.
Після акції під Офісом президента прихильники Шарія рушили до будівлі МВС. Дорогою між членами Нацкорпусу та прихильниками Шарія виникла сутичка. pic.twitter.com/t5dW7E9bT8
— Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 17, 2020
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Утром 17 июня люди пришли к Офису президента на акцию против бездействия властей относительно нападений на журналистов и активистов.
Обеспечивать публичную безопасность стянули большое количество сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.