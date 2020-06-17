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Факты / Украина

Бросали шашки и распылили газ: в центре Киева задержали активистов

Полицейские задержали нескольких человек, которые применили слезоточивый газ и бросили дымовые шашки в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца.

Задержанных доставили в отделение полиции, где правоохранители предоставят правовую оценку их действиям.

В сети появилось видео стычки, которая произошла, когда активисты шли к зданию Министерства внутренних дел Украины.

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Утром 17 июня люди пришли к Офису президента на акцию против бездействия властей относительно нападений на журналистов и активистов.

Обеспечивать публичную безопасность стянули большое количество сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Источник: Нацполиция

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