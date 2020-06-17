Национальный банк Украины заключил с Европейским банком реконструкции и развития валютный своп.

Согласно этому соглашению ЕБРР предоставляет Украине $30 млн и получает 798 млн грн сроком на один месяц с возможностью пролонгации.

Читайте: НБУ установил курс на уровне 26,63 грн за доллар

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

— Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него $30 млн, — говорится в сообщении.

Также Нацбанк отмечает, что это первая транзакция в рамках генерального договора, которым предусматривается осуществление операций своп между двумя страна на сумму до $500 млн.

Кроме того, НБУ заявил, что своп с Европейским банком нужен был для оживления кредитования и поддержания бизнеса.

Отмечено, что валюта, которую передал Национальный банк Украины ЕБРР будет направлена ​​на финансирование украинского бизнеса, который понес потери из-за введения карантина в связи с распространением коронавируса.

— Этот ресурс будет использоваться как для поддержания ликвидности, пополнение оборотных средств, так и для торгового финансирования предприятий, — отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

По его словам, НБУ сейчас ведет переговоры о заключении еще одного свопа с международным финансовым учреждением.

Своп — это соглашение об обмене активов, процентных выплат, ставок или других характеристик, указанных в нем, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода. Он состоит в изменении денежного потока с одними характеристиками на поток с другими.

Также в Украине НБУ снизил учетную ставку до 6%, которая начала действовать с 12 июня 2020 года. 6% — это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

Такое решение было принято 11 июня правлением Национального банка.