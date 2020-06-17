В начале пленарного заседания в четверг, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит доработанный проект Программы деятельности Кабинета министров.

Народные избранники заслушают отчет о выполнении госбюджета за 2019 год, а также внесут изменения в главную смету государства на текущий.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться во втором чтении:

внесение изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, касающихся недопущения злоупотреблений в этой сфере на период карантинных мероприятий;

обеспечение Высшего антикоррупционного суда помещением;

внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно хода процессуальных сроков во время действия карантина;

упрощение процедуры привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов;

законопроект о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

В первом — нардепы рассмотрят изменения в закон Об исполнительном производстве (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме), а также обеспечение права работников государственных сельхозпредприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая).

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На заседании 16 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту украинских заробитчан.

Согласно документу, за трудоустройство украинцев за рубежом должен платить только работодатель.

На этом же заседании народные депутаты приняли во втором чтении важный закон, запрещающий банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.