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Факты / Украина

Сколько продлится расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Если Украине придется обращаться в международный суд, то расследование катастрофы самолета МАУ в Иране, который 8 января сбили военные над Тегераном, может растянуться на 5 лет и более.

Минимальный срок — 2 года. Конечно, в случае мирного решения всех вопросов с властями Ирана, объяснил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

В то же время он подчеркнул, что обращение в суд — это тоже мирный путь, просто сам судебный процесс может длиться очень долго.

Однако этот способ можно назвать и очень надежным, потому что в мире не было случаев невыполнения решений международного суда.

Украинский Boeing, принадлежащий МАУ, 8 января 2020 года по ошибке сбили иранские военные сразу после вылета из Тегерана. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в частности 11 украинцев (девять из них – члены экипажа самолета).

То, что самолет сбили, власти страны признали только через три дня.

Черные ящики Иран до сих пор не передал для расшифровки, объясняя это пандемией коронавируса, из-за которой остановилось международное авиасообщение. При этом на днях власти страны заявили почти о полном завершении расследования.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 17 июня заверил, что вскоре Иран передаст самописцы сбитого самолета МАУ во Францию. По его словами, Канада с международными партнерами продолжает оказывать давление на иранский режим.

Источник: РБК-Украина

Фото: Офис Президента

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