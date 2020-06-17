У Домі марочних коньяків Таврія повідомили про зростання виробництва на 47%

За 4 месяца текущего года, Дом марочных коньяков Таврия произвел 150 тыс. дал коньяка и бренди, что на 48 тыс. дал больше, чем за аналогичный период в 2019-ом.

Рост производства составил 47%.

— В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда Таврия во всем мире, — говорит генеральный директор Дома марочных коньяков Таврия, Андрей Сердюк.

По результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков Таврия в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%. Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции.

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В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от трех до 30 лет,

произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6 500 дубовых бутов и бочек, в т.ч. — крафтовые продукты компании.

Кроме стран ЕС, таврийские коньяки сегодня представлены на полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Также компания ведет переговоры о

поставках продукции в Казахстан.

Как правильно пить алкоголь

В оптимальных дозах алкоголь может улучшать усвоение белка. Перед употреблением лучше съесть белковый продукт с полезным жиром и сложные углеводы с клетчаткой.

Нужно понимать, что каждый организм индивидуален. Со своей уникальной ферментативной системы. Фермент, который перерабатывает алкоголь, называется алкогольдегидрогеназа. Поэтому употреблять спиртные напитки нужно ответственно.