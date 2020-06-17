Коронавирус в Киеве 17 июня: заболел 41 человек видео

17 июня в Киеве зафиксировали 4 026 подтвержденных случаев коронавируса. Количество больных увеличилось на 41 человека, двое заболевших умерли.
Среди заболевших:
- 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года;
- 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет;
- 1 девочка, которой 7 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.
Также за минувшие сутки заболело трое медиков, за все время пандемии — 582.
С осложнениями от коронавируса в больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе — 11 и Голосеевском — 5 случаев.
За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 3 985 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 28 новых. Двое пациентов умерли.
17 июня коронавирус в Украине подтверждено в 33 234 человек. В сутки 758 новых случаев.
Всего умерло 943 человек, а за сутки — 31 человек. Полностью излечились от коронавируса 14 943 человек — 415 в сутки.