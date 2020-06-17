СБУ разоблачила неонацистский радикальный центр, который возглавлял гражданин России. Он действовал в Киеве и Харькове.

Известно, что участники группы были последователями идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам.

Они изготавливали и распространяли экстремистскую литературу. Запрещенные издания и нацистскую символику печатали в собственной подпольной типографии в Дарницком районе столицы и в Харькове. Часть материалов участники группировки получали из России.

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В Киеве и Харькове разоблачили группу неонацистов во главе с россиянином / 7 фотографий

Чтобы популяризировать свою идеологию, литературу распространяли на тайных собраниях, во время тематических вечеринок, через Telegram-каналы и закрытые сообщества в соцсетях.

Во время обыска СБУ изъяла более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги Третьего рейха, оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

Но подобные скандалы, связанные с неонацизмом, случаются не только в Украине. Так, в Германии капитан футбольного клуба Хемницер пришел на матч с неонацистами.

Инцидент произошел во время одного из матчей. После этого контракт футболиста с клубом был расторгнут.