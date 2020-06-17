Украина начала переговоры о предварительном заказе вакцины от коронавируса после поручения президента Владимира Зеленского.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Сейчас эта процедура продолжается. Для нас важно, чтобы Украина одна из первых использовала вакцину от Covid-19, которая пройдет все клинические исследования.

Поручение начать переговоры получили вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Со своей стороны, президент Владимир Зеленский заявил об усилении международных переговоров по сотрудничеству в приобретении вакцины от коронавируса, когда она будет изобретена.

Он отметил, что Украина должна получить доступ к ней наравне с другими странами.

Между тем Италия, Франция, Германия и Нидерланды заказали вакцину от коронавируса у компании АstraZeneca на поставку 400 млн доз.