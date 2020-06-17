В пункте пропуска Шегини, что на границе с Польшей, украинцы перелезли через забор, однако они, наверное, не догадывались, что их снимают камеры. Причина в том, что в этот момент проходил брифинг пограничников.

Курьезное видео опубликовал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Средь бела дня, под прицелом камер мужчина и женщина перелезли забор, высотой около 5 метров. Скорее всего они не захотели стоять в очереди, поэтому решили сократить путь.

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Однако в этот момент проходил брифинг заместителя начальника Западного регионального управления ГПС Алексея Гавела.

Нарушителями оказались жители Черкасской области. Их задержали и оштрафовали на 170 грн.

Пункты пропуска на границе с Польшей

Недавно движение транспорта восстановили через пункт пропуска Шегини на Львовщине.

Пока на границе с Польшей функционируют четыре пункта пропуска для автомобилей: Краковец — Корчева, Рава-Русская — Хребенне и Ягодин — Дорогуск, а также пункт пропуска Шегини-Медика.

Более того, пешее сообщение осуществляется только в пункте Шегини, где в последнее время часто фиксируют длинные очереди.