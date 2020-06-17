Из-за дождя и сильных порывов ветра в Украине без света остаются 80 населенных пунктов в пяти областях.

Больше всего пострадала Житомирская область — электроснабжения нет в 46 населенных пунктах. Также без света частично остались Киевская область (16), Черкасская (11), Кировоградская (4) и Днепропетровская (3) области.

К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Читайте: На Закарпатье паводок снес мост, ведущий к границе с Польшей

Также за минувшие сутки на территории Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской областей из-за непогоды пострадали четыре человека, их госпитализировали в больницу.

Масштабные последствия непогоды в Украине фиксируют уже второй день подряд. Так, 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий без света оказались 178 населенных пунктов. Больше всего пострадала Сумская область — 93 населенных пункта, и Киевская — 28.

Кроме того, в Черновицкой области затопило часть местной дороги водами реки Прут.