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Факты / Украина

В Украине из-за непогоды без света остались 80 населенных пунктов

Из-за дождя и сильных порывов ветра в Украине без света остаются 80 населенных пунктов в пяти областях.

Больше всего пострадала Житомирская область — электроснабжения нет в 46 населенных пунктах. Также без света частично остались Киевская область (16), Черкасская (11), Кировоградская (4) и Днепропетровская (3) области.

К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

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Также за минувшие сутки на территории Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской областей из-за непогоды пострадали четыре человека, их госпитализировали в больницу.

Масштабные последствия непогоды в Украине фиксируют уже второй день подряд. Так, 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий без света оказались 178 населенных пунктов. Больше всего пострадала Сумская область — 93 населенных пункта, и Киевская — 28.

Кроме того, в Черновицкой области затопило часть местной дороги водами реки Прут.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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