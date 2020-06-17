Дистанционная торговля лекарствами будет содействовать развитию конкуренции на фармацевтическом рынке, поскольку законодательные изменения не несут дискриминационных факторов для его участников.

Об этом сказала глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, оценивая вероятные факторы пользы для украинцев дистанционной торговли лекарственными препаратами.

На данный момент в парламенте завершается работа над законопроектом О лекарственных средствах, призванном урегулировать правила онлайн-торговли медикаментами в посткарантинный период.

– Все, кто имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарственными средствами, смогут осуществлять дистанционную реализацию лекарственных средств и сопутствующих товаров, а покупатели смогут выбирать лекарства по доступным ценам, и, таким образом, будет создаваться конкуренция на рынке. Вместе с тем, необходимо учесть все нюансы, – утверждает народный депутат.

В числе нюансов, которые будут гарантировать потребителю приобретение качественных лекарственных препаратов, Буймистер называет необходимость создания государственного реестра интернет-площадок, которым будет выдано разрешение на осуществление онлайн-торговли медикаментами.

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В то же время, по ее мнению, законодательство должно предусматривать четкий механизм доставки лекарств и определение ответственности почтовых операторов за соблюдение требований производителей относительно условий хранения и транспортировки медикаментов.

Народный депутат отметила также, что эксперимент дистанционной торговли во время карантина оказался очень полезным и востребованным.

– С одной стороны, мы видим, что проблема доступности лекарственных средств во время карантина стала меньшей. И это действительно очень хорошо. Дистанционная продажа лекарств определенным образом обеспечила дополнительные условия для изоляции граждан, поскольку людям не нужно физически посещать аптеки. Кроме того, преимуществом стала возможность получения через почту лекарственных средств маломобильными категориями наших граждан, в том числе и в сельской местности, – констатировала Буймистер.

Глава профильного подкомитета парламента акцентировала внимание на том, что законодательная инициатива, работа над которой находится на завершающей стадии, основана на изучении европейского опыта дистанционной торговли медикаментами.

– Каждая страна устанавливает свои правила торговли через интернет, но есть и общие, которые определены Директивой 2001/83/ЕС Европарламента и Совета ЕС от 6 октября 2001 года. Государства ведут реестр субъектов, которые занимаются дистанционной реализацией лекарств, и реестр сайтов, на которых разрешается продавать медикаменты. А к сайтам предъявляются четкие условия, за невыполнение либо нарушение которых субъекты привлекаются к ответственности, — резюмировала парламентарий.

Компания Новая почта еще в мае начала тестировать новую услугу — доставка лекарств.

Для этого закупили термобоксы украинского производства, позволяющие обеспечивать заданный необходимый температурный режим в течение 24-36 часов.