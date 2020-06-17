В среду, 17 июня, состоится только утреннее заседание Верховной Рады.

После 12.00 народные депутаты будут работать в комитетах, временных специальных комиссиях и фракциях.

В то же время в повестке дня немало вопросов. Прежде всего Рада рассмотрит во втором чтении изменения в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель.

В первом чтении народные избранники внесут изменения в закон О рынке электрической энергии, которые касаются поставок электроэнергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Читайте: Список депутатов Верховной рады 9 созыва

А во втором — законопроект о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии.





На заседании 16 июня нардепы проголосовали во втором чтении за изменения в Хозяйственный кодекс Украины, которыми банкам запрещается требовать штрафы за просроченные выплаты по кредитам во время карантина.

То есть субъекты хозяйствования освобождаются от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный период после его завершения.

До 22 июня в Украина действует так называемый адаптивный карантин.