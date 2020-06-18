По состоянию на 18 июня коронавирус обнаружили у 34 063 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 829 случаев.

Всего от осложнений умерли 966 человек. Полностью излечились от коронавируса 14 943 человек.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70 + лет — 9%

Также заболевание подтвердили у 5650 медиков, среди которых выздоровели — 3400.

Всего на амбулаторном лечении находятся 23 844 больных, были госпитализированы — 9400, к аппарату ИВЛ подключены 327 пациентов.

Распространение по областям (данные 17.06):

Винницкая область — 1 500 случаев (+45);

Волынская область — 1 554 случая (+55);

Днепропетровская область — 1 012 случаев (+8);

Донецкая область — 338 случаев (0);

Житомирская область — 1 147 случаев (+46);

Закарпатская область — 1 808 случаев (+82);

Запорожская область — 538 случаев (7);

Ивано-Франковская область — 1849 случаев (+40);

Кировоградская область — 592 случая (+2)

Киев — 4 026 случаев (41);

Киевская область — 2 078 случаев (+29);

Львовская область — 3 227 случаев (+155);

Луганская область — 66 случаев (+6);

Николаевская область — 323 случая (+2);

Одесская область — 1 158 случаев (+25);

Полтавская область — 281 случай (+2);

Ровенская область — 2 499 случаев (+26);

Сумская область — 230 случаев (+2);

Тернопольская область — 1 510 случаев (2+7);

Харьковская область — 1 652 случая (+57);

Херсонская область — 183 случая (0);

Хмельницкая область — 577 случаев (+17);

Черновицкая область — 4 082 случая (+69);

Черкасская область — 564 случая (2);

Черниговская область — 440 случаев (+13).

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Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 21,74%

Киев — 21,33%

Черновцы — 21,16%

Ивано-Франковск — 20,75%

Ровно — 17,65%.

Рост количества новых случаев коронавируса в Украине фиксируется с 10 июня.

В частности, 17 июня коронавирусом в сутки заболели 758 человек, а общее количество заболевших составило 33 234. 16 июня за сутки зафиксировали 666 новых случаев коронавируса.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сначала объяснял такую статистику тем, что лаборатории устраняют очереди из накопленных в течение нескольких дней образцов.

Уже на следующий день он уточнил, что вместе с этим, проблемой является постоянное смягчение карантина.