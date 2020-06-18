ГБР подтвердило дело против Порошенко о разжигании межрелигиозной розни

Против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело в отношении разжигания межрелигиозной вражды.
Дело, о котором сегодня заявил сам Порошенко, находится в Государственном бюро расследований, подтвердили правоохранители этого органа.
Сначала производство было открыто Службой безопасности Украины 6 ноября 2019 года по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ, которые обвинили высших должностных лиц в разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины.
Порошенко назвал возбужденные против него дела “мелкой местью закомплексованных людей”.
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Второе дело против Порошенко
1 июля Печерский районный суд Киева будет избирать Порошенко меру пресечения по криминальному делу о назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
Следствие считает, что Порошенко на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко, чтобы тот назначил заместителем службы Семочко.
Фото: Петр Порошенко