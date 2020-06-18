PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

ГБР подтвердило дело против Порошенко о разжигании межрелигиозной розни

Против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело в отношении разжигания межрелигиозной вражды.

Дело, о котором сегодня заявил сам Порошенко, находится в Государственном бюро расследований, подтвердили правоохранители этого органа.

Сначала производство было открыто Службой безопасности Украины 6 ноября 2019 года по заявлению верующих Киевского патриархата УПЦ, которые обвинили высших должностных лиц в разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины.

Порошенко назвал возбужденные против него дела “мелкой местью закомплексованных людей”.

Читайте: Давайте забудем все, что было: Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Второе дело против Порошенко

1 июля Печерский районный суд Киева будет избирать Порошенко меру пресечения по криминальному делу о назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Следствие считает, что Порошенко на посту президента в 2018 году повлиял на тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко, чтобы тот назначил заместителем службы Семочко.

Фото: Петр Порошенко

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка