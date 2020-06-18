Национальный банк повысил официальный курс доллара к гривне, но понизил евро.
18 июня НБУ установил курс 26,77 грн/1$. Если сравнивать со вчерашним банковским днем, то доллар поднялся в цене на две копейки.
А евро упал в стоимости аж на 17 копеек. Курс на 18 июня зафиксирован на уровне 30,06 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 18.06:
- $1 — 26,77 грн;
- €1 — 30,06 грн;
- 1 польский злотый — 6,76 грн;
- 10 российских рублей — 3,84 грн.
Прогноз курса гривны на лето и осень
По словам экономиста Алексея Куща, летом курс гривны установится на уровне 27 грн/1$, но возможны курсовые колебания.
Уже осенью можно будет наблюдать ощутимые скачки курса. Это будет связано с восстановлением деловой активности в бизнесе.